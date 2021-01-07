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Рождественская служба впервые прошла в восстановленном Храме Георгия Победоносца в Петербурге

Анна Берестовая
03:39 07.01.2021
В настоящее время храм действует на территории штаба Западного военного округа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. В мероприятии принял участие командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, а также офицеры штаба и члены семей военнослужащих.

© Минобороны РФ

Перед началом литургии генерал-полковник Александр Журавлев передал храму икону Святой Троицы. Храм во имя великомученика Георгия Победоносца был возведен по проекту знаменитого архитектора России в 1822 году и стал первым главным храмом Российской императорской армии. В нем были увековечены сотни имен офицеров, убитых и умерших от ран, полученных в сражениях за время с 1807 года и до русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

© Минобороны РФ

В 1917 году храм был закрыт и переделан под бытовое помещение. В настоящее время храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа. Всего более 30 тысяч верующих военнослужащих ЗВО приняли участие в богослужениях, которые прошли в войсковых храмах и церквях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Брянской областях.

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