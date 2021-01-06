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Моряки ЧФ провели более 1 000 видов учений по боевой подготовке в 2020 году

Валентина Пескова
09:08 06.01.2021
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота показали высокий уровень подготовки, профессионализм и полевую выучку.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие подразделений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота в 2020 году провели более 1000 мероприятий по плановой боевой подготовке. Моряки приняли участие в более чем пяти специальных учениях видов и родов войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В течение прошедшего года было проведено более 80 тактических учений различного масштаба от ротных до бригадных, при этом более половины мероприятий реализовали в двустороннем формате. Для военнослужащих всех видов подразделений провели артиллерийские и ракетные боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин.

Военные армейского корпуса Черноморского флота показали высокий уровень подготовки, профессионализм и полевую выучку. Более половины подразделений по итогам учений получили оценки «хорошо» и «отлично».

Уровень подготовки отразился в достижениях подразделений корпуса. Так, готовясь к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», экипаж приемного радиоузла роты связи батальона управления армейского корпуса под командованием сержанта Елены Горлинской, занял первое место в окружном этапе всеармейского конкурса военных связистов «Уверенный прием».

В плане на 2021 год предусмотрено увеличение интенсивности боевой учебы соединений и подразделений армейского корпуса ЧФ по всем видам подготовки.

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