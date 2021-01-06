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Военные врачи РФ вылечили около 600 пациентов в современном медцентре Бурятии

Валентина Пескова
07:37 06.01.2021
Многофункциональный медцентр был возведен в 2020 году за рекордно короткие сроки на базе военного госпиталя ВВО и рассчитан на прием 60 пациентов.
Военные врачи РФ вылечили около 600 пациентов в современном медцентре Бурятии
© Фото: Минобороны РФ

Прошедший 2020 год стал одним из самых напряженных для военных медицинских специалистов. Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией были брошены все силы. В республике Бурятия в разгар эпидемии за рекордно короткие сроки на базе военного госпиталя ВВО был возведен многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ площадью 6 000 квадратных метров, который рассчитан на прием 60 пациентов. С момента его открытия и до конца 2020 года там вылечилось более 600 инфекционных больных.

На сегодняшний день он является самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории республики. В настоящее время лечение в медцентре проходят 40 пациентов из числа гражданского населения. Также в медцентре проходят лечение ветераны ВС, военнослужащие и члены их семей.

В выходные и праздничные дни за больными круглосуточно ведут наблюдение квалифицированные медицинские специалисты, которые прошли дополнительную переподготовку, в том числе направленную на профилактику, диагностику и лечение инфекции COVID-19.

В ноябре 2020 года по приказу командующего общевойсковым объединением ВВО генерал-майора Валерия Солодчука в Улан-Удэнском гарнизоне созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе и профилактики вирусной инфекции.

Военные медики совершают обходы по адресам гражданского персонала Минобороны РФ, военнослужащих в запасе, инфицированных коронавирусом, для вторичного забора биологического материала на ПЦР-диагностику.

Такой способ работы врачебно-сестринских бригад нужен для того, чтобы исключить поездки больных в медучреждения и минимизировать контакты с людьми при поездках в общественном транспорте, а также снизить риск заболевания.

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