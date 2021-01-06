Миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали 427 гектаров территории с начала своей миссии

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию местности. В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ применяют современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ, при этом поддерживают высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

За время проведения операции с 23 ноября 2020 года инженерные подразделения российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 427 гектаров территории, 160,8 км дорог, 617 домостроений, 22 из которых представляют собою социально значимые объекты. Кроме того, были обнаружено и обезврежено более 19,6 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении с 10 ноября 2020 года. В пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций при содействии российских миротворцев.