Военнослужащие спецназа ВВО провели показное выступление по рукопашному бою
В мероприятии были задействованы военнослужащие, проходящие службу по контракту, в том числе и женщины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие роты специального назначения ВВО в Забайкалье провели показное выступление по рукопашному бою.
В ходе спортивно-массового мероприятия военнослужащие спецназа провели также марш-броски на лыжах на расстояние более 10 км. В мероприятии были задействованы военнослужащие, проходящие службу по контракту, в том числе и женщины. Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.