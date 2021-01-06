Армия Военнослужащие спецназа ВВО провели показное выступление по рукопашному бою Алена Миронова В мероприятии были задействованы военнослужащие, проходящие службу по контракту, в том числе и женщины. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Военнослужащие роты специального назначения ВВО в Забайкалье провели показное выступление по рукопашному бою. В ходе спортивно-массового мероприятия военнослужащие спецназа провели также марш-броски на лыжах на расстояние более 10 км. В мероприятии были задействованы военнослужащие, проходящие службу по контракту, в том числе и женщины. Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика