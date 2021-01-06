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Плавающий танк «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году

Валентина Пескова
06:23 06.01.2021
Уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания сразу на нескольких полигонах, в  том числе и в Черном море при трехбалльном волнении.
Плавающий танк «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году
© Фото: Минобороны РФ

В 2023 году российские ВДВ получат на вооружение уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1». Огневая мощь новой отечественной машины не уступает основным боевым танкам, при этом ее масса - всего 18 тонн.

«Спрут» оснащен 125-миллиметровым орудием с управляемыми боеприпасами и может эффективно уничтожать любые бронированные цели, а также штурмовать укрепления в отличие от другой аэромобильной и плавающей бронетехники.

Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» по плану должны завершиться к концу 2022 года.

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