Плавающий танк «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году

В 2023 году российские ВДВ получат на вооружение уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1». Огневая мощь новой отечественной машины не уступает основным боевым танкам, при этом ее масса - всего 18 тонн.

«Спрут» оснащен 125-миллиметровым орудием с управляемыми боеприпасами и может эффективно уничтожать любые бронированные цели, а также штурмовать укрепления в отличие от другой аэромобильной и плавающей бронетехники.

Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» по плану должны завершиться к концу 2022 года.