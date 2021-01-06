Инновации и реалистичность: как молодые летчики дальней авиации переучиваются на стратегические ракетоносцы

Выпускники летных военных заведений Воздушно-космических сил 2020 года приступают к освоению новой авиационной техники, среди которых дальние бомбардировщики и стратегические ракетоносцы.

В январе группы молодых летчиков дальней авиации начнут освоение самолетов, стоящих на вооружении в Рязанском центре боевого применения и переучивания летного состава, где пройдут теоретическую подготовку.

В авиационных полках будет организована тренажерная подготовка и практическое освоение техники.

Каждый из молодых офицеров проходит первоначальный курс управления стратегическим ракетоносцем Ту-160 на примере авиационного тренажера Птс-31.



Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средства связи и навигации позволяют быстрее адаптироваться и изучить органы управления самолета.

«Один из инструкторов вводит различные отказы и команды, включая падение тяги одного из двигателей или его полный отказ, а другой наблюдает над тем, как молодой офицер будет действовать в различных ситуациях. В ближайшее время вчерашние выпускники будут направлены в центр переучивания летного состава для дополнительной подготовки», - сообщил командир авиационного отряда на самолетах Ту-160 подполковник Александр Желудков.

Всего в Энгельсское соединение дальней авиации прибыло около 30 молодых офицеров.