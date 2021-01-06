Доля современного вооружения в Южном военном округе превысила 70%

Доля современного вооружения в Южном военном округе (ЮВО) превысила 70%. В течение 2020 года в войска округа поступило около трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

Сообщается, что по отдельным образцам доля составляющих достигла 100%. Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, 4 армия ВВС и ПВО, а также подразделения спецназначения.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.