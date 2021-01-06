Устранение пробоин и локализация пожаров: моряки Каспийской флотилии начали подготовку к «Кубку моря-2021»

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» Каспийской флотилии начал подготовку к конкурсу «Кубок моря-2021». Моряки совершенствуют навыки по борьбе за живучесть на специальных тренажерах.

В ходе учения личный состав разделился на две команды: все поочередно отрабатывали действия по локализации и тушению пожара, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступающей в отсек воды. Учебные мероприятия проводились на учебно-тренировочном комплексе «Каспий».

При тушении пожара моряки тренировались герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать возгорания. Команды отработали нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины.

В ходе подготовки к конкурсу «Кубок моря-2021» экипажи кораблей Каспийской флотилии ежедневно отрабатывают задачи по борьбе за живучесть на учебно-тренировочных комплексах. Их возможности позволяют одновременно подготовить до трех экипажей в течение месяца.