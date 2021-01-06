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«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области

Елена Сивонен
14:22 06.01.2021
Молодые солдаты-срочники под руководством профессионалов выполнили упражнения по контрольным стрельбам, поражая мишени на расстоянии 300-400 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В Мурманской области на полигон вышла мотострелковая бригада Северного флота. Для солдат-срочников, которые недавно встали под ружье, эти маневры стали первым серьезным испытанием. Тренировались военные на суше, а вот огня было - целое море.

По полигону, который озаряют вспышки света, работают мотострелки - пехота стреляет трассерами из пулеметов в упоре лежа, из автоматов - с выходом в поле, из-за укрытий да еще и со сменой позиции. На упражнениях по контрольным стрельбам первостепенное внимание уделяется соблюдению мер безопасности - военнослужащие делают все только по команде.

На полигоне много тех, кто впервые держит в руках оружие на стрельбище и разряжает по мишеням свои первые магазины. Буря эмоций и адреналин - для солдат-срочников, настоящий экзамен - для новоиспеченных контрактников. В этом году их в батальоне - около 30 %, и за каждым обязательно внимательно наблюдает командир. Ему и придется оценивать степень подготовки подчиненных. Пока это - твердая «четверка».

«Молодые солдатики пришли на контракт, военнослужащих много по призыву. Сейчас служба у нас стала престижной. Приходится, конечно, обучать. И теоретические знания подтягивать и так далее. Сегодня первая стрельба. В принципе, прошла хорошо. То, что было изучено в теории, военнослужащие они попробовали на практике. И, в принципе, показали уже какие-то результаты», - говорит командир батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота Сергей Бойко.

«Охотники за танками», как называют гранатометчиков, совершенствуют навыки стрельбы. Для того, чтобы во время реального боя эффективно вести стрельбу, расходуют при этом как можно меньше боеприпасов. При этом мишень находится на расстоянии 300-400 метров.

Снарядов здесь не считают. Отсюда - море огня. Только так молодых бойцов можно научить меткости стрельбы и правильности действий. Конечно, промахов пока хватает. Не все сразу становятся профессионалами, шутят старшие начальники. Однако по опыту они знают - уже через пару месяцев попаданий «в десятку» будет гораздо больше.

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