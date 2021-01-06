В ракетной бригаде танковой армии ЗВО торжественно открыли ледовый каток

В городе Шуя в Ивановской области на территории ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО прошло торжественное открытие катка для тренировок бригадной хоккейной команды «Звезда», а также проведения массовых катаний для желающих.

Командир бригады гвардии полковник Сергей Пономарев поздравил всех военнослужащих с открытием катка и дал старт первому хоккейному матчу символическим вбрасыванием шайбы.

В вечернее время прошли массовые катания для всех желающих военнослужащих, членов их семей, а также гостей бригады. Каток разделили на две части, в одной из которых дети играли в хоккей, а на другой девочки занимались фигурным катанием.

В течение зимнего периода обучения в бригаде пройдет турнир хоккейных команд внутри города Шуя, где примет участие команда военнослужащих.