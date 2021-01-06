«Прорыв» и «Терминатор» в войсках: партия танков и БМПТ поступит в танковую армию ЗВО в 2021 году

Партия из нескольких боевых машин поддержки танков «Терминатор» и танков Т-90 «Прорыв» поступит в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО).

Машины оснащены новыми многоканальными прицелами, обеспечивающими работу вооружения в любое время суток, а также новыми башнями и более мощными двигателями. Внедренной инновацией стала возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени. Об этом сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«БМПТ “Терминатор” создана на базе танка Т-90 и вооружена двумя пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом “Атака-Т”. Экипаж - пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами», - заявил он.

Кисель также сообщил, что в объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней.