Более 1000 военнослужащих Балтфлота встретят Рождество на боевом дежурстве

Моряки Балтийского флота будут встречать праздник Рождества на боевом дежурстве. Дежурные силы флота, в состав которых входит более 1 000 военнослужащих, находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Среди них - корабельные расчеты по противовоздушной обороне (ПВО) малых ракетных кораблей, корветы проекта 20380 и расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 соединений ПВО Балтийского флота.

Кроме того, за воздушной обстановкой над Калининградской областью непрерывно следят еще и летчики авиабазы морской авиации флота.