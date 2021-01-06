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Более 1000 военнослужащих Балтфлота встретят Рождество на боевом дежурстве

Валентина Пескова
10:50 06.01.2021
Над Калининградской областью круглосуточно контролируют воздушную обстановку корабельные расчеты ПВО.
Более 1000 военнослужащих Балтфлота встретят Рождество на боевом дежурстве
© Фото: Минобороны РФ

Моряки Балтийского флота будут встречать праздник Рождества на боевом дежурстве. Дежурные силы флота, в состав которых входит более 1 000 военнослужащих, находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Среди них - корабельные расчеты по противовоздушной обороне (ПВО) малых ракетных кораблей, корветы проекта 20380 и расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 соединений ПВО Балтийского флота.

Кроме того, за воздушной обстановкой над Калининградской областью непрерывно следят еще и летчики авиабазы морской авиации флота.

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