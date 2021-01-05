Моряки ЧФ России отметили 100 лет управлению поисковых и спасательных работ

Моряки Черноморского флота отметили значимую дату - 100 лет управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Необходимость приходить на помощь терпящим бедствие кораблям возникла еще на заре мореплавания, но полноценное подразделение ВМФ появилось только в 1921 году по решению Совета народных комиссаров. С тех пор морские спасатели готовы провести операцию любой сложности.

Для некоторых из их задач привлекают особые корабли. Уникальна «Коммуна» - старейшее судно российского флота, огромных размеров катамаран, способный нести на борту даже небольшую субмарину.

Спасение на море - редкая необходимость, но задач у службы хватает: спасатели участвуют в научных исследованиях, обеспечивают дальние походы кораблей и даже тренировки космонавтов в Черном море. Кроме того, они поднимают с глубины технику военных времен, например, обломки самолета Пе-2 и торпедного катера «Г-5». В общей сложности только за 2020 год водолазы аварийно-спасательного отряда провели под водой около шести тысяч часов.