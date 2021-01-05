В Северной Осетии прошли учения по противовоздушной обороне общевойсковой армии ЮВО

В Северной Осетии подразделения противовоздушной обороны 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели учения по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2».

Зенитчиками был совершен марш на один из полигонов региона, после чего на позиции расчеты осуществили перегрузку ракет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» и провели тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению.

Расчеты радиолокационных станций вели опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. В ходе отработки практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив более 30 учебных пусков.



Всего в учениях были задействованы более 300 военнослужащих ЮВО и около 20 единиц боевой техники.