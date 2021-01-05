«Сердце машины»: как военнослужащие в Улан-Удэ восстанавливают легендарную «Катюшу»

На базе технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, наполовину восстановлена бесствольная система полевой реактивной артиллерии - БМ-13 - легендарная «Катюша».

Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времен Великой Отечественной войны.

В ходе восстановления специалисты столкнулись с проблемой нехватки запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены из других городов России.

Родной двигатель «Катюши» не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков, он был доставлен из другого города в мастерскую.

Перед тем, как установить «сердце машины» на штатное место, специалисты провели капитальный ремонт двигателя, после чего проверят его работоспособность.

Сейчас отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, деталей кузова и трансмиссии.

Завершаются работы по восстановлению шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. На следующем этапе будет проведена покраска деталей кузова, кабины машины, обслуживание колес, ремонт коробки передач, а также установка двигателя на штатное место.

Отмечается, что все работы проходят с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.

До этого «Катюша» являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны, на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор.

По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34.