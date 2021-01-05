Более тысячи жителей Калининградской области изъявили желание служить по контракту в 2020 году

На протяжении 2020 года в пункт отбора на военную службу по контракту по Калининградской области обратилось более тысячи человек, из которых свыше 500 отправлены на военную службу в соединения и воинские части Балтийского флота и Западного военного округа.

На данный момент около 300 кандидатов находятся на стадии рассмотрения.

Помимо этого, служба по контракту пользуется спросом у девушек. В прошлом году более сотни представительниц прекрасного пола обратилось в пункт отбора, из которых 25 были направлены на военную службу в соединения и воинские части флота.

Для прохождения военной службы по контракту в Министерстве обороны России на должностях прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и рядовых отбираются российские граждане от 18 до 40 лет как мужского, так и женского пола.

В ведомстве акцентировали, что кандидат должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям - быть годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего и хороший уровень физической подготовленности.