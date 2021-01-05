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Военные ВВО совместно с общественниками реконструировали эпизод Сталинградской битвы: видео

Светлана Головина
03:31 05.01.2021
Мероприятие посвящено одному из ключевых моментов битвы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, совместно с  общественной организацией  «МотоПатриот» провели реконструкцию боя эпизода Сталинградской битвы.

Мероприятие посвящено одному из ключевых моментов битвы - завершению операции «Уран».

Согласно задумке реконструкторов, в одной из высоток города закрепилась группа «фашистских» захватчиков, которая организовала разведку и передачу координат для артиллерии. Штурмовая группа бойцов Красной армии после подавления огневых точек расчетом противотанковой 45-мм пушки штурмовала здание и нейтрализовала «фашистов».

При проведении мероприятия особое внимание было уделено зрелищности, а также соответствию оружия и снаряжения военному времени.

В реконструкции было использовано охолощенное оружие и техника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне, в числе которой знаменитая пушка «сорокопятка», винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и другие образцы оружия. 

Мероприятие было организовано для военнослужащих и членов их семей. Для сохранения здоровья участников и зрителей были соблюдены все необходимые санитарные нормы.

Операция «Уран» Великой Отечественной войны началась 19 ноября 1942 года и завершилась к Новому 1943 году. Успех операции оказался значительным для итога Сталинградской битвы и положил начало коренного перелома во всей войне. В ходе операции Красная армия смогла окружить и развернуть ликвидацию 6 армии Вермахта и румынских дивизий. Завершила Сталинградскую битву операция «Кольцо».

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