Военные ВВО совместно с общественниками реконструировали эпизод Сталинградской битвы: видео

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, совместно с общественной организацией «МотоПатриот» провели реконструкцию боя эпизода Сталинградской битвы.

Мероприятие посвящено одному из ключевых моментов битвы - завершению операции «Уран».

Согласно задумке реконструкторов, в одной из высоток города закрепилась группа «фашистских» захватчиков, которая организовала разведку и передачу координат для артиллерии. Штурмовая группа бойцов Красной армии после подавления огневых точек расчетом противотанковой 45-мм пушки штурмовала здание и нейтрализовала «фашистов».

При проведении мероприятия особое внимание было уделено зрелищности, а также соответствию оружия и снаряжения военному времени.

В реконструкции было использовано охолощенное оружие и техника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне, в числе которой знаменитая пушка «сорокопятка», винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и другие образцы оружия.

Мероприятие было организовано для военнослужащих и членов их семей. Для сохранения здоровья участников и зрителей были соблюдены все необходимые санитарные нормы.

Операция «Уран» Великой Отечественной войны началась 19 ноября 1942 года и завершилась к Новому 1943 году. Успех операции оказался значительным для итога Сталинградской битвы и положил начало коренного перелома во всей войне. В ходе операции Красная армия смогла окружить и развернуть ликвидацию 6 армии Вермахта и румынских дивизий. Завершила Сталинградскую битву операция «Кольцо».