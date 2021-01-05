Российские военные моряки поздравили школьников сирийского Тартуса с Новым годом

Российские военные моряки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с наступившим Новым годом учащихся школы в сирийском Тартусе, где изучают русский язык. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии Андрей Палий.

Ученики получили сладкие подарки и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями от моряков военно-морского флота, которые базируются в пункте Тартус.

«От губернатора города-героя Севастополь и от командующего Черноморским флотом привезли детские наборы - это рюкзаки, в которых находятся канцелярские товары для школьников, все, что необходимо для школы», - рассказал Палий.

К встречи Деда Мороза и Снегурочки школьники подготовились согласно русской традиции - хлебом-солью, однако каравай пришлось заменить нарезанным белым батоном.

На протяжении нескольких лет в школе Тартуса дети изучают русский язык и знакомятся с национальной культурой.

В ходе поздравления учащимся раздали более 450 подарочных наборов.

Отмечается, что практика поздравления сирийских детей с Новым годом будет продолжена, поскольку только в Тартусе русский язык в разной степени изучается более чем в 50 школах.