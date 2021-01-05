В Сирии зафиксировано 36 обстрелов со стороны террористов

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки было зарегистрировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник в ходе брифинга.

Также Сытник отметил, что российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-Эз-Зор по различным маршрутам.

За все время процесса урегулирования сотрудники ЦПВС провели 2676 гуманитарных акций – общий вес гуманитарного груза составил более 4.6 тысяч тонн.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.