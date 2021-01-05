Дивизион гаубиц «Коалиция-СВ» поступит на вооружение мотострелков ЗВО в 2021 году

На вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа в 2021 году впервые поступят восемнадцать единиц межвидового артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ».

Гаубица создана на платформе танка Т-90 и оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра. Техника оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Рабочие места наводчика и командира также оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления.

В пресс-службе Минобороны отметили, что дивизион гаубиц в составе Таманского соединения примет участие в международном учении «Запад-2021» в сентябре.