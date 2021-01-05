Новогодний праздник для детей военнослужащих прошел в Екатеринбурге: видео
Праздничное представление состоялось на открытой площадке перед Домом офицеров Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Екатеринбурге Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детей военнослужащих соединений и воинских частей екатеринбургского гарнизона.
Праздничное представление состоялось на открытой площадке перед Домом офицеров Центрального военного округа.
Интерактивную театральную постановку с играми и танцами устроили сотрудники культурно-художественного отдела Дома офицеров и артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО.
В завершение сказочные персонажи хором спели со всеми участниками праздника любимые новогодние песни.