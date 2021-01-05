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Военнослужащие ЮВО провели занятия по метанию ручных гранат в Южной Осетии

Валентина Пескова
13:54 05.01.2021
На полигоне Дзарцеми для этого специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На общевойсковом полигоне Дзарцеми в Южной Осетии у военнослужащих российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошли занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений по метанию ручных гранат.

Цели, в которые нужно было попасть снарядом, находились как на горе, так и под горой, что требовало от военных максимальной концентрации и четкого определения дальности, к тому же нужно было учитывать уклон склона, чтобы зафиксироваться на нем устойчиво. На полигоне для этого специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.

Занятия по метанию ручных, осколочных, наступательных и оборонительных гранат РГН и РГО проходят в течение месяца. Существенное отличие гранаты от аналогичных образцов заключается в оснащении ее датчиком цели и срабатывании при ударе о любую преграду. Температурный диапазон работы гранаты от -50 до +50 градусов Цельсия.

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