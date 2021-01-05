Мотострелковому полку общевойсковой армии ЗВО имени Матросова вручили Боевое знамя нового образца
Воинский ритуал провел заместитель командующего по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов.
© Фото: Министерство обороны России
Личному составу мотострелкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) имени Александра Матросова вручено Боевое знамя нового образца.
Воинский ритуал провел замкомандующего по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов. Решение о повторном вручении Боевого знамени было принято в 2019 году.
Накануне вручения была проведена торжественная церемония крепления Боевого знамени к древку, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь». В мероприятии участвовала салютная группа, а также почетные гости. После проведения митинга военнослужащие прошли маршем с Боевым знаменем нового образца.