Мотострелковому полку общевойсковой армии ЗВО имени Матросова вручили Боевое знамя нового образца

Накануне вручения была проведена торжественная церемония крепления Боевого знамени к древку, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь». В мероприятии участвовала салютная группа, а также почетные гости. После проведения митинга военнослужащие прошли маршем с Боевым знаменем нового образца.

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