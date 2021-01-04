Новогодний концерт для врачей и пациентов медцентра МО РФ прошел в Новосибирске: видео

Сводный оркестр Новосибирского гарнизона исполнил новогодние песни под окнами многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске. Врачи и пациенты МФЦ услышали такие песни как «Ах, ты зимушка-зима», «Вдоль по улице метелица метет», «Песенка о хорошем настроении» и другие.

Кроме того, новогодние поздравления врачи и пациенты МФЦ получили от сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки, которые подарили им новогоднее настроение и сладкие подарки.

Начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Алексей Усков передал медицинскому персоналу МФЦ новогодние открытки и поделки с пожеланиями здоровья и счастья, изготовленные юнармейцами Новосибирской области.

Медицинский персонал МФЦ поблагодарил всех участников новогодней акции за внимание и праздничное настроение. За восемь месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске от коронавирусной инфекции было вылечено более 1300 пациентов.

Ранее в амфитеатре Пальмиры в Сирии состоялся концерт российского ансамбля Черноморского флота. На культурном мероприятии присутствовали российские и сирийские военные, а также местные жители.