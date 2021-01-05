Военнослужащие ЦВО в Сибири поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Новым годом

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили с Новым годом 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Асанова.

Военнослужащие подарили Асанову подарок и продемонстрировали онлайн-концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны». Также дирижер военного оркестра передал поздравления от своего коллектива и исполнил песню времен Великой Отечественной войны «Марш артиллеристов» вместе в Асановым.

Ветеран очень тепло встретил поздравляющих в лично поздравил всех военнослужащих с праздником.

«Поздравляю ветеранов вашего соединения, офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых с Новым годом. Желаю всем доброго здоровья, благополучия на жизненном пути, успехов в боевой подготовке» - сказал Асанов.

Михаил Асанов попал в Красную Армию в возрасте 16 лет. В мае 1944 года он был отправлен на 3-й Белорусский фронт. Он прошел боевое крещение в боях под Витебском, принимал участие в операциях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. За заслуги перед отечеством награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу».