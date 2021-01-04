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В Ельнинской дивизии прошли первые соревнования среди старшин армии ЗВО

Алексей Курильченко
22:13 04.01.2021
Более 50 лучших военнослужащих прошли специальную «полосу обязанностей старшины».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Брянской области прошли первые соревнования старшин среди подразделений Ельнинского мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа. Для участия в соревновании было отобрано более 50 лучших военнослужащих из частей от Смоленска до Брянска.

Для проведения мероприятия была создана специальная «полоса обязанностей старшины», при прохождении которой военнослужащие должны продемонстрировать все свои должностные навыки – от наведения порядка до разборки автомата АК-74М.

По словам заместителя командира мотострелкового соединения по тылу полковника Дмитрия Пешкова, главной задачей соревнования стала подготовка старшин к новшествам в организации службы, которые были введены в начале нового периода обучения.

На завершающем этапе лучшие старшины выступили со своими предложениями об улучшении бытовых условий военнослужащих и провели занятия по организации ротного хозяйства, ведению учета материальных средств и выполнению требований противопожарной безопасности.

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