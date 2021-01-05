Российские военные в Киргизии поздравили воспитанников детских домов с Новым годом

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии провели новогоднюю программу для воспитанников трех детских домов. В образе Деда Мороза и Снегурочки они поздравили детей с праздником и подарили им сладости.

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что всего воспитанникам было передано более 100 сладких подарков.

Также летчики пригласили детей на экскурсию на аэродром военной базы и обещали показать им боевые вертолеты и самолеты изнутри.

Российские военнослужащие шефствуют над социальными и учебными учреждениями Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии с 2003 года.