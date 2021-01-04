МО РФ опубликовало уникальные кадры загрузки МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку

Министерство обороны опубликовало уникальные кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) в Козельском ракетном соединении в Калужской области.

На кадрах видно, что ракета устанавливается в ШПУ при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата.

Отмечается, что сложнейшие технологические операции проходят в течение нескольких часов.

Козельское ракетное соединение является первым, где проходит перевооружение на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В Минобороны подчеркнули, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) заключается не только в оснащении новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.