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Военнослужащие ЦВО организовали праздничный концерт для ветерана

Ян Брацкий
07:24 03.01.2021
Альберт Чупров воевал в составе 61-ой Гвардейской Танковой бригады, 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступившим Новым годом фронтовика Альберта Ниловича Чупрова, воевавшего в составе уральского добровольческого танкового корпуса. Специального для ветерана был организован домашний концерт с вручением поздравительного адреса и подарочного набора от командования соединения.

«Ему уже 91 год, держится молодцом. Всегда готов встретить гостей. Молодцы вы, ребята, что все это организовали. Он даже прослезился, у меня у самого на душе заскребло», - признался сын ветерана Дмитрий.

Альберт Нилович Чупров был призван на фронт из Свердловска добровольцем в 1944 году. Воевал в составе 61-ой Гвардейской Танковой бригады, 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

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