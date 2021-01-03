Возвращение домой: опубликованы кадры прибытия очередной колонны с беженцами в Карабах

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Степанакерт из Армении. Автобусами доставлены 130 человек, а всего за время проведения миротворческой операции, в свои дома вернулись свыше 47100 беженцев.

Военнослужащие российского миротворческого контингента не только обеспечивают безопасное возвращение этих людей в свои дома, но и оказывают им гуманитарную помощь, осуществляют разминирование территорий и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, постоянно ведется мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, о котором лидеры России, Армении и Азербайджана объявили 10 ноября. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.