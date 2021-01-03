Армия В Екатеринбурге на военном аэродроме открыли аллею в память о героях авиации Виктория Ивашечкина В церемонии открытия приняли участие командования армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО. © Фото: Минобороны РФ В Екатеринбурге на территории отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) состоялась торжественная церемония открытия аллеи «Российской славы» в память о летчиках Героях СССР. Пресс-служба ЦВО отмечает, что в рамках мероприятия прошло открытие бюстов трижды Героя СССР маршала авиации Ивана Кожедуба, дважды Героя СССР генерал-майора авиации Георгия Речкалова и выдающегося летчика-испытателя Героя СССР Георгия Бахчиванжи. Планируется, что ежегодно аллея будет пополняться бюстами других героев авиации. В церемонии открытия приняли участие представители ветеранских организаций, а также командования армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика