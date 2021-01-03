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Российские военные вывели на орбиту 21 спутник в минувшем году

Ян Брацкий
06:21 03.01.2021
С космодромов Плесецк, Восточный и Байконур было выполнено 15 запусков космических аппаратов различного назначения.
Российские военные вывели на орбиту 21 спутник в минувшем году
© Фото: pixabay

Военнослужащие Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году вывели на околоземную орбиту 21 спутник. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат», - говорится в сообщении.

Сегодня в составе российской орбитальной группировки находится более 160 космических аппаратов добавили в ведомстве. В минувшем году специалисты дежурных сил испытательного центра имени Титова выполнили все запланированные сеансы управления спутникам, более половины которых находятся под управлением автоматизированного наземного комплекса управления Космических войск ВКС.

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