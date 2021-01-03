Курсанты Военного университета опробовали лед на самом большом катке Подмосковья в парке «Патриот»

Лед на самом новом и большом катке Подмосковья, открывшемся перед Новым годом в парке «Патриот», в воскресенье, 3 января, опробовали курсанты специального факультета Военного университета министерства обороны.

Они прокатились вокруг тридцатиметровой елки и вместе с другими посетителями полюбовались великолепным видом на Главный храм Вооруженных сил России.

Перед выходом на лед курсанты побывали в музейном комплексе «Дорога памяти».