Курсанты Военного университета опробовали лед на самом большом катке Подмосковья в парке «Патриот»
Они прокатились вокруг тридцатиметровой елки и вместе с другими посетителями полюбовались великолепным видом на Главный храм Вооруженных сил России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лед на самом новом и большом катке Подмосковья, открывшемся перед Новым годом в парке «Патриот», в воскресенье, 3 января, опробовали курсанты специального факультета Военного университета министерства обороны.
Они прокатились вокруг тридцатиметровой елки и вместе с другими посетителями полюбовались великолепным видом на Главный храм Вооруженных сил России.
Перед выходом на лед курсанты побывали в музейном комплексе «Дорога памяти».