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Курсанты Военного университета опробовали лед на самом большом катке Подмосковья в парке «Патриот»

Иван Линдеманн
19:17 03.01.2021
Они прокатились вокруг тридцатиметровой елки и вместе с другими посетителями полюбовались великолепным видом на Главный храм Вооруженных сил России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лед на самом новом и большом катке Подмосковья, открывшемся перед Новым годом в парке «Патриот», в воскресенье, 3 января, опробовали курсанты специального факультета Военного университета министерства обороны.

Они прокатились вокруг тридцатиметровой елки и вместе с другими посетителями полюбовались великолепным видом на Главный храм Вооруженных сил России.

Перед выходом на лед курсанты побывали в музейном комплексе «Дорога памяти».

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