Инженерные подразделения миротворческих сил РФ провели разминирование Степанакерта

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За время операции инженерными подразделениями российских миротворцев в данном регионе было разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километров дорог, 617 строений, из них - 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено свыше 16 тысяч взрывоопасных предметов.

Во время разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе миротворцы РФ используют современные робототехнические комплексы «Уран-6», позволяющие поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Найденные взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон, где их уничтожают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии миротворцев РФ в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.