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Наблюдательные пункты российских миротворцев в Карабахе приведены к единому образцу

Игорь Лапик
14:15 03.01.2021
Они оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного несения службы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Нагорном Карабахе все посты наших миротворцев приведены к единому образцу. Каждый по сути становится отлично укрепленным, оснащенным всем необходимым и вполне комфортным - для полевых условий - военным городком. Они обнесены специальными защитными габионами, амбразуры оборудованы бронированными закрывающимися щитками. Сооружены наблюдательные вышки, с которых ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

В распоряжение миротворцев теперь и оборудование для экстренной блокировки дорог. В случае необходимости можно быстро перекрыть дорогу. Оно работает по принципу капкана и блокирует передние колеса автомобиля.

На территории постов расположены блочные модули. Они состоят из жилого помещения, столовой, душевой, склада и комнаты отдыха. Везде есть электричество и горячая вода. Наши саперы сейчас активно работают в окрестностях Степанакерта. При разминировании применяют роботехнические комплексы Уран-6. За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километров дорог, 617 строений, из них - 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В регион ежедневно возвращаются беженцы. Новую колонну автобусов сопроводили российские миротворцы и подразделения военной полиции. Напомним, что 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вновь разгорелся военный конфликт. Прийти к соглашению стороны смогли только в ночь с 9 на 10 ноября. Именно тогда лидеры России, Армении и Азербайджана заключили договор. По его условиям, Ереван и Баку полностью прекратили огонь, обменялись пленными и телами погибших. Кроме того, Армения передала Азербайджану три района, а в регионе разместились российские миротворцы. 

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