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На высоте свыше 5 тысяч метров: как проходила ночная и дневная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-160 и Ил-78

Виктория Ивашечкина
22:47 31.01.2021
В ночное время суток мероприятие проводилось с использованием дополнительного освещения.
На высоте свыше 5 тысяч метров: как проходила ночная и дневная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-160 и Ил-78
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи самолетов дальней авиации Ту-160 и Ил-78 отработали сложный элемент летной подготовки – ночную дозаправку в воздухе.

Уточняется, что взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов. А сами полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре.

К дневным полетам привлекались в том числе и молодые летчики. Полеты в темное время суток выполнял наиболее подготовленный летный состав.

Как сообщается, дозаправка проводилась на высотах свыше 5 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

В ночное время суток мероприятие проводилось с использованием дополнительного освещения, которое было установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Дозаправка топливом в воздухе позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и успешно выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

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