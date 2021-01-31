Сотрудники военной полиции ВВО обезвредили условных террористов в Приморье: видео

Военная полиция Уссурийского местного гарнизона Восточного военного округа приняла участие в тренировке по противодействию терроризму. Согласно замыслу учения, трое вооруженных диверсантов под видом представителей обслуживающей организации прибыли в одно из зданий военной инфраструктуры в Приморье.

Сотрудники военной полиции в кратчайшие сроки среагировали на поступивший сигнал и прибыли на место происшествия. Группа захвата обезвредила укрывшихся на втором этаже условных террористов и доставила их в военную комендатуру.

В ходе тренировки было использовано большое количество средств имитации, дымовых шашек, холостых боеприпасов.