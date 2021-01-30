В Таджикистане российские военнослужащие провели дезинфекцию объектов Минобороны РФ

В Таджикистане специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы РФ провели полную дезинфекцию и специальную обработку школ, детских садов Министерства обороны России.

Чтобы предупредить распространение вирусных инфекций, были обработаны учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры и спортивные залы. Также специальным раствором были обработаны парты и раздевалки. В детских садах подверглись обработке игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Военнослужащие провели дезинфекцию на полигонах Ляур и Самбули. Были обработаны палаточные лагеря, где проживают и питаются военнослужащие, находящиеся на полевых занятиях по боевой подготовке.

В общей сложности в военных городках Душанбе и Бохтар были обработаны две школы и два детских садика, общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Было израсходовано более 2 тонн дезинфицирующего раствора.