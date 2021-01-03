Российские военнослужащие раздали продукты жителям сирийского Увейджа

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию, в рамках которой раздали продуктовые наборы жителям небольшого земледельческого поселка Увейджа в сирийской провинции Эль-Хасаке. Помощь местным жителям также оказали военные врачи из состава медицинского отряда особого назначения.

«После окончания боевых действий поселок еще не восстановился, поэтому мы приняли решение провести гуманитарную акцию здесь. Помимо выдачи гуманитарного груза у нас проходит медицинское обеспечение отрядом специального назначения», - рассказал начальник группы по формированию доставки гуманитарных грузов майор Виктор Реполенко.

Жители Увейджа в основном занимаются земледелием, и в последние несколько лет их доходы значительно снизились из-за небольших урожаев.

Военнослужащие РФ развернули в поселке, где проживает около тысячи человек, пункт выдачи гуманитарной помощи в единственной работающей школе. Там медики приняли местных жителей, осмотрев всех пришедших, выслушав жалобы и проведя консультации. Пациентам были выданы необходимые лекарственные препараты, нехватка которых в поселке в настоящий момент ощущается особенно остро.

ЦПВС проводит различные гуманитарные акции на территории САР с 2016 года. Российские военнослужащие доставляют жителям населенных пунктов, пострадавших во время войны, продуктовые наборы, включающие, в частности, рис, муку, сахар, сгущенное молоко, чай и многое другое. За все время работы ЦПВС во всех сирийских провинциях было проведено 2670 гуманитарных акций. Населению Сирии доставили более 4,6 тысячи тонн продовольствия.