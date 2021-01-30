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«Основа мира в регионе»: в Минобороны РФ оценили значимость российско-турецкого центра по мониторингу за перемирием в Карабахе

Виктория Ивашечкина
15:00 30.01.2021
Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня.
«Основа мира в регионе»: в Минобороны РФ оценили значимость российско-турецкого центра по мониторингу за перемирием в Карабахе
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта будет способствовать установлению прочного мира в регионе. Об этом Фомин рассказал на торжественной церемонии открытия центра в субботу, 30 января.

«Выражаем уверенность в том, что работа Совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской», - подчеркнул замминистра обороны.

По словам Фомина, Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева проделал колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.

Замминистра обороны отметил, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с минобороны Турции. Ведомство позволило в сжатые сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.

Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Подчеркивается, что контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов и оценки данных, полученных от других источников. 

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Аскер оглы Гасанов, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Личный состав совместного центра представлен на паритетной основе, то есть до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Кроме этого, в субботу, лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом открытие и будущую деятельность Совместного российского-турецкого мониторингового центра.

В частности, политики выразили удовлетворение ходом выполнения соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября прошлого года. Кроме того, лидеры стран обсудили участие турецких компаний в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях.

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