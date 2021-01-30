Армия МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет-разведчик ВВС Норвегии Ян Брацкий Полет проходил в полном соответствии с международными правилами, нарушения границы Российской Федерации не допущено. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик норвежских ВВС над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России. «29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель ... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», - говорится в сообщении. После того, как экипаж иностранного воздушного судна изменил курс и отвернул в сторону от Государственной границы РФ, истребитель вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной особо подчеркнули, что весь полет проходил в полном соответствии с международными правилами. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика