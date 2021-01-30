Минтруд предложил 125 видов работ для прохождения альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты дополнило перечень работ для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

В список Минтруда попали 125 видов профессий с общей потребностью 3459 человек, а также 623 организации. В перечне - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, психолог, официант и тренер.

Новый список больше, чем в прошлом году. Тогда Минтруд РФ предложил 122 вида работ с общей потребностью 3416 человек. В 2019 году профессий было 140.