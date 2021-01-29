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Военные врачи на Камчатке начали лечить пациентов с COVID-19 с помощью барокамеры

Тамара Астапенкова
06:48 29.01.2021
По мнению специалистов, новый метод показывает хорошие результаты в лечении инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военные медики начали лечить больных коронавирусом при помощи барокамеры, которая позволяет облегчить состояние пациента при лечении дыхательной недостаточности. Новый метод терапии применяют в Военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота.

Пациентов, у которых при коронавирусной инфекции развивается дыхательная недостаточность, помещают в барометрический комплекс «Спаситель». Комплекс предназначен для обеспечения тренировок водолазов, научных исследований в области поисково-спасательной техники. Также «Спаситель» используется для оказания экстренной медицинской помощи водолазам, подводникам.

Используемые в барометрическом комплексе кислородно-гелиевые смеси оказывают положительное влияние и на коронавирусных больных. Методика была разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. По мнению специалистов, новый метод показывает хорошие результаты в лечении инфекции и способствует достижению полного выздоровления пациентов.

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