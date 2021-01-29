Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»

Сегодня в Министерстве обороны РФ состоится Единый день военной приемки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушает доклады о том, как идет перевооружение армии, какие новые объекты инфраструктуры построены и какие новые образцы вооружения и техники поступят в армию.

В Ульяновске готовятся передать в воинские части легендарные системы противовоздушной обороны «Бук-М3». Эти комплексы способны поразить любую аэродинамическую цель - от баллистических и крылатых ракет, до небольших коптеров и вертолетов. Корреспондент «Звезды» Константин Исаев побывал на предприятии, где производятся «Бук-М3»

Нужно понимать, что никакой комплекс ПВО не является самостоятельной боевой единицей. Это целая система обороны, состоящая на дальних подступах, например, из С-400, а на ближних - есть «Панцири», «Торы» и «Шилки». А вот «Бук-М3» - среднее, связующее звено. По своим характеристикам - это уникальный комплекс. Обнаружить и передать данные в штаб по малоразмерной цели - для этого комплекса легкая задача.

Также в Ульяновске Минобороны принимает легендарные и проверенные временем транспортные тяжеловесы Ил-76. Российские инженеры улучшили в них все: на них стоят новые двигатели, новое крыло, новая авионика. И самое главное - модернизированный Ил-76МД-90А без промежуточных посадок способен перелететь из Владивостока в Москву. Раньше для этого требовалось минимум две дозаправки. Шесть таких новейших самолетов уже стоят на вооружении Военно-транспортной авиации, и это только начало.