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Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»

Константин Исаев
06:32 29.01.2021
Корреспондент «Звезды» побывал на предприятии, где производят легендарные системы ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в Министерстве обороны РФ состоится Единый день военной приемки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушает доклады о том, как идет перевооружение армии, какие новые объекты инфраструктуры построены и какие новые образцы вооружения и техники поступят в армию.

В Ульяновске готовятся передать в воинские части легендарные системы противовоздушной обороны «Бук-М3». Эти комплексы способны поразить любую аэродинамическую цель - от баллистических и крылатых ракет, до небольших коптеров и вертолетов. Корреспондент «Звезды» Константин Исаев побывал на предприятии, где производятся «Бук-М3»

Нужно понимать, что никакой комплекс ПВО не является самостоятельной боевой единицей. Это целая система обороны, состоящая на дальних подступах, например, из С-400, а на ближних - есть «Панцири», «Торы» и «Шилки». А вот «Бук-М3» - среднее, связующее звено. По своим характеристикам - это уникальный комплекс. Обнаружить и передать данные в штаб по малоразмерной цели - для этого комплекса легкая задача.

Также в Ульяновске Минобороны принимает легендарные и проверенные временем транспортные тяжеловесы Ил-76. Российские инженеры улучшили в них все: на них стоят новые двигатели, новое крыло, новая авионика. И самое главное - модернизированный Ил-76МД-90А без промежуточных посадок способен перелететь из Владивостока в Москву. Раньше для этого требовалось минимум две дозаправки. Шесть таких новейших самолетов уже стоят на вооружении Военно-транспортной авиации, и это только начало.

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