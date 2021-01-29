Новинки флота в день военной приемки: на что способны подлодка «Волхов» и корвет «Алдар Цыденжапов»

Сегодня в Минобороны России большой день - День военной приемки. В гавани Кронштадта, например, среди льдов Финского залива стоит настоящая «черная дыра» - новейшая подводная лодка «Волхов». Ее смело можно назвать самой совершенной и самой скрытной не атомной подлодкой нашего флота. У подлодки двойной корпус, максимальная глубина погружения 300 метров.

Лодка оснащена самыми передовыми разработками. Это и система навигации и гидроакустики, многое оборудование здесь засекречено. В самом секретном отсеке подлодки установлены шесть торпедных аппаратов. Скорость перезарядки которых всего 15 секунд. Лодка может нести 18 торпед.

Готова встать в строй и еще одна новинка для Тихоокеанского флота - корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе. Оснащение корабля соответствует самым современным требованиям. Здесь установлен мощнейший радиолокационный комплекс «РЛС Х». Радиус его работы 500 километров, он способен вести сразу 300 целей. Ему даже под силу зафиксировать летящую ракету и помочь сбить ее.

На корабле сразу несколько орудий. Например А-190 с дальностью стрельбы 21 километр, а на левом и правом бортах установлены универсальные АК-630-М. Корвету не страшны и воздушные цели. Здесь установлен ракетный комплекс «Редут» с дальностью поражения до 50 километров. Его также можно использовать для уничтожения малоразмерных кораблей.

Еще одна важная особенность этого корабля в том, что он может взаимодействовать с союзными воздушными силами. При необходимости на палубу прямо во время выполнения боевых задач в открытом море может сесть вертолет КА-27.