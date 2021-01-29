Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новинки флота в день военной приемки: на что способны подлодка «Волхов» и корвет «Алдар Цыденжапов»

Павел Кутаренко
05:10 29.01.2021
В ходе военной приемки глава Минобороны Сергей Шойгу заслушает доклады о перевооружении армии, возведении объектов инфраструктуры и сдачи в войска образцов новейшей боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сегодня в Минобороны России большой день - День военной приемки. В гавани Кронштадта, например, среди льдов Финского залива стоит настоящая «черная дыра» - новейшая подводная лодка «Волхов». Ее смело можно назвать самой совершенной и самой скрытной не атомной подлодкой нашего флота. У подлодки двойной корпус, максимальная глубина погружения 300 метров.

Лодка оснащена самыми передовыми разработками. Это и система навигации и гидроакустики, многое оборудование здесь засекречено. В самом секретном отсеке подлодки установлены шесть торпедных аппаратов. Скорость перезарядки которых всего 15 секунд. Лодка может нести 18 торпед.

Готова встать в строй и еще одна новинка для Тихоокеанского флота - корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе. Оснащение корабля соответствует самым современным требованиям. Здесь установлен мощнейший радиолокационный комплекс «РЛС Х». Радиус его работы 500 километров, он способен вести сразу 300 целей. Ему даже под силу зафиксировать летящую ракету и помочь сбить ее.

На корабле сразу несколько орудий. Например А-190 с дальностью стрельбы 21 километр, а на левом и правом бортах установлены универсальные АК-630-М. Корвету не страшны и воздушные цели. Здесь установлен ракетный комплекс «Редут» с дальностью поражения до 50 километров. Его также можно использовать для уничтожения малоразмерных кораблей.

Еще одна важная особенность этого корабля в том, что он может взаимодействовать с союзными воздушными силами. При необходимости на палубу прямо во время выполнения боевых задач в открытом море может сесть вертолет КА-27.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.