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В России начали использовать очки виртуальной реальности для отбора будущих контрактников

Роман Захаров
05:05 29.01.2021
Также на пункте отбора ЦВО впервые применили методику исследования будущих контрактников при помощи компьютерной методики БОС-ТЕСТ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центральном военном округе (ЦВО) впервые в России применили очки виртуальной реальности при проведении профессиональной ориентации и отбора будущих контрактников. Апробация прошла на пункте отбора на военную службу по контракту в городе Екатеринбург.

При проведении информирования кандидатов впервые были применены технологии виртуальной реальности, позволяющие при помощи специальных очков почувствовать себя на месте стрелка, пулеметчика, гранатометчика, механика-водителя и командира танка, а также химика-разведчика. Стоит отметить, что обзор в таких очках составляет 360 градусов.

Также на пункте отбора ЦВО впервые применили методику исследования будущих контрактников при помощи компьютерной методики БОС-ТЕСТ, позволяющей определить способность кандидата к саморегуляции в стрессовой ситуации. Работает данная система следующим образом: на руку испытуемого помещается датчик частоты сердечных сокращений, который, по сути, заменяет клавиатуру или мышь. Будущий контрактник должен контролировать частоту сердечных сокращений, чтобы управлять персонажем на экране компьютера. В соревновательной методике «Водолаз» - чем ниже пульс тестируемого, тем быстрее игровой персонаж совершит погружение на дно и станет победителем.

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