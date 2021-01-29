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Российские военные помогли восстановить школу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Алексей Алексеев
04:29 29.01.2021
На торжественном открытии учебного заведения военнослужащие РФ подарили детям новые ранцы с канцелярским принадлежностями и теплые пледы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные помогли восстановить школу жителям поселка Хатла в провинции Дейр-эз-Зор. В учебном заведении пришлось отстраивать стены, обновлять фасад и делать косметический ремонт  внутри здания.

На торжественное открытие школы россияне приехали не с пустыми руками. Ученикам  привезли новые ранцы с канцелярским принадлежностями и теплые пледы.

Перед началом гуманитарной акции школьники отпустили в небо голубей, считающихся в Сирии, как и в большинстве стран, символом мира.

«И в этой школе, как и в других школах провинции, теперь изучают русский язык. Он такой же популярный, если даже не более популярный сейчас, чем английский и французский языки», - рассказал министр просвещения провинции Дейр-эз-Зор Манхал Исса.

Специалисты, говорящие по-русски сейчас в Сирии нарасхват. Ибрагим Рамадан жил и учился в Санкт-Петербурге, как только появилась возможность, стал преподавать в родной стране русский язык, который успел неплохо выучить.

В школе дети учиться в три смены, иначе всех не разместить. Восстановленная при помощи российских военных школа сейчас единственная в поселке.

Такая ситуация характерна в целом для провинции Дейр-эз-Зор. До войны там работали 1,5 тысячи школ, сейчас едва ли наберется три сотни. Восстановление социальных объектов стало одной из главных тем на совместном российско-сирийском брифинге в Дамаске. Координационный штаб определяет потребности и направляет средства в самые нуждающиеся территории.

«Совместно с сирийским правительством, на сегодняшний день при поддержке Российской федерации, восстановлены более 30 школ в северных провинциях Сирии», - заявил представитель ЦПВС в Сирии Вячеслав Сытник.

В Сирии продолжается процесс возвращения беженцев. На исконные земли люди приезжают целыми семьями, так что ситуация с необходимым количеством мест в школах постоянно меняется. В поселке Хатла власти уже точно решили,  что им нужна еще одна школа и построить ее нужно в ближайшее время.

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