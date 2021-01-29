В Карабахе завершилась вакцинация российских миротворцев первым компонентом вакцины «Спутник-V»

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) завершили вакцинацию личного состава в Нагорном Карабахе первым компонентом вакцины «Спутник-V». В соответствии с графиком привито более 1900 российских военнослужащих.

Вакцинация осуществлялась на добровольной основе как в развернутом мобильном полевом госпитале, так и выездными бригадами медиков на всех наблюдательных постах, куда вакцина доставлялась в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали ее сохранность при транспортировке, сообщили в Минобороны России.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.