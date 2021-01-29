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Более 50 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Анна Касаткина
18:59 29.01.2021
Миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за реализацией договоренностей о прекращении огня в регионе.
Более 50 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы обеспечили возвращение на территорию Нагорного Карабаха 51 635 беженцев. Об этом на брифинге рассказал представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

Миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за реализацией договоренностей о прекращении огня в регионе. За прошедший период нарушений режима прекращения огня не отмечено, сообщил Перепелкин.

«Благодаря усилиям командования российского миротворческого контингента вчера состоялся очередной обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. В Баку возвращен один военнослужащий, в Ереван доставлено пять армянских граждан. Всего удалось вернуть домой более 55 граждан Армении и 15 азербайджанцев», - отметил он.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Гадрутском, Лачинском, Джебраильском и Физулинском районах.

Российскими инженерно-саперными группами продолжается поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 944 здания, в том числе 27 социально значимых, более 240 километров дорог, очищено 820 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 889 взрывоопасных предметов.

Перепелкин добавил, что российским контингентом также проводятся мероприятия по повышению уровня боевой готовности и занятия по программе подготовки миротворческих подразделений. На полигонах Степанакерт и Мардакерт проведено три занятия по огневой подготовке, в ходе которых военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин.

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